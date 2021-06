È l'ipotesi lanciata dal titolare del Mef in audizione alla Commissione Bilancio della Camera per allargare gli aiuti: la soglia per accedere potrebbe essere alzata fino a 15 milioni di fatturato. Il ministro ha parlato poi di una previsione di crescita del 4,5%. Sui due decreti Sostegni: “Impatto sul Pil di circa 0,6 punti percentuali nel biennio 2021-2022”

Alzare fino a 15 milioni di fatturato la soglia per accedere ai contributi a fondo perduto per le partite Iva, utilizzando un "tesoretto" di circa 4 miliardi. È l'ipotesi lanciata dal ministro dell'Economia Daniele Franco, in audizione alla Commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis, "per l'intervento estivo sulla base dei risultati di esercizio". Il tesoretto emergerebbe dalle domande, risultate inferiori a quanto stimato, proprio per i contributi a fondo perduto alle partite Iva, previsti dai decreti Sostegni e Sostegni Bis (LE MISURE DEL DECRETO SOSTEGNI - LE MISURE DEL SOSTEGNI BIS). Il ministro ha illustrato i dati in arrivo dall'Agenzia delle Entrate sulla platea di negozi, ristoratori, operatori del turismo che hanno fatto domanda per questi aiuti. E ha delineato un possibile intervento estivo che sarà focalizzato su queste categorie, le più colpite dalla pandemia, dopo aver qualificato l'ultimo decreto economico come indispensabile per evitare un "danno permanente all'economia". Franco ha parlato anche di previsioni economiche che migliorano: "È probabile che se tutto continua al ritmo delle ultime settimane, sul profilo economico e su quello sanitario, la previsione annua del Pil possa essere rivista al rialzo".