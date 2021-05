Il procuratore di Washington: “Azione legale contro Amazon sui prezzi”

Il procuratore generale di Washington Karl Racine, ha intentato un'azione legale all’Antitrust contro Amazon. Racine ha accusato la societa' di pratiche tese a far aumentare i prezzi per i consumatori e di ridurre l'innovazione. Il titolo è in calo dello 0,11% a Wall Street

Il procuratore generale di Washington D.C., Karl Racine, ha annunciato una causa antitrust contro Amazon, accusata di pratiche che avrebbero avuto l'effetto di far alzare i prezzi per i consumatori e di ridurre l'innovazione. Il procuratore ha dichiarato di voler mettere fine al presunto uso illegale di accordi che Amazon conclude per evitare la concorrenza. Secondo la causa, presentata al tribunale del District of Columbia, Amazon avrebbe mantenuto illegalmente un potere monopolistico con la stipula di contratti che impediscono ai venditori di terze parti sulla sua piattaforma di offrire i loro prodotti a prezzi più bassi su altre piattaforme.

Le accuse ad Amazon

Secondo Racine, la condotta del gruppo guidato da Jeff Bezos determina "un mercato online con prezzi artificialmente più alti. Inoltre questi accordi ledono i consumatori e i venditori di terze parti, riducendo la competizione, l'innovazione e la scelta”. Amazon è nel mirino delle autorità americane da tempo e molti chiedono all'amministrazione di Joe Biden di presentare accuse all'antitrust contro la società.

Procuratori contro i colossi dell'Hi tech

L'azione di Racine mostra come i procuratori degli Stati americani sono in prima linea nel controllare il potere dei giganti dell'hi tech dopo anni di scarsa azione da parte delle autorita' federale. Lo scorso anno un gruppo di procuratori di vari stati ha presentato due azioni antitrust contro Google, accusandolo di potere eccessivo nelle ricerche online e nella pubblicita'. Un altro gruppo di 48 procuratori ha invece agito nei confronti di Facebook puntando a uno spezzatino della societa'. L'azione contro Amazon arriva mentre il gigante delle vendite si appresta a siglare un accordo per l'acquisto degli studio MGM per 9 miliardi di dollari. L'annuncio è atteso a breve per quella che è la seconda maggiore acquisizione della storia di Amazon, con la quale il gigante potrebbe mettere le mani su un ampio catalogo di film, da James Bond a Rocky, da RobCop al Silenzio degli Innocenti.