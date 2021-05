Chiusura Disney Store, sindacati proclamano otto ore di sciopero

Otto ore di sciopero e sit in contro la chiusura di tutti i Disney Store in Italia. I sindacati chiedono l’attivazione immediata di un tavolo istituzionale con i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro per conoscere i dettagli della procedura di messa in liquidazione del marchio avviata il 19 maggio e annunciata ai sindacati a cose fatte dalla direzione societaria

Quattro ore di sciopero a livello territoriale da organizzare con sit in di protesta davanti ai 15 punti vendita nazionali dei Disney Store italiani. Altre quattro ore di astensione da organizzare a livello nazionale. E' quanto deciso dall'assemblea unitaria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, promossa in modalita' telematica e partecipata dalla quasi totalita' dei lavoratori del colosso americano. I sindacati tenteranno di percorrere la strada della cessione delle licenze, di definire un accordo sull'incentivo all'esodo volontario e di attivare percorsi di politiche attive volte alla ricollocazione dei 233 lavoratori interessati nel Paese. Si attende prima la ricezione della procedura di licenziamento collettivo che, oltre a chiarire i dettagli della presenza in Italia, aprira' la fase di confronto sindacale prevista dalla normativa italiana.

I Disney Store nel mondo

Disney Store non chiude solo in Italia e in Europa: l’azienda, infatti, ha annunciato per il 2021 la chiusura di 60 store anche in Nordamerica. Restano aperti gli store in Asia e nei parchi divertimento del gruppo. Il tutto per concentrarsi nell’e-commerce: una chiara dimostrazione che in futuro le vendite online godranno di una più ampia fetta del mercato rispetto a quanto già fatto oggi. Un’azienda come la Disney, infatti, già in altre occasioni ha dimostrato di saper prevedere la direzione che prenderanno i mercati e il fatto che decida di chiudere i propri negozi è il segnale che puntare ancora sulle vendite in store non sarà più conveniente (calcolando anche i costi di gestione).