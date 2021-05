Rinnovo contratto trasporti e logistica, aumento di 104 euro al mese

E’ stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore logistica, trasporto e spedizioni che era scaduto il 31 dicembre 2019. Sarà valido per tre anni

Le 24 associazioni datoriali che rappresentano le aziende del settore (Anita, Confetra e Conftrasporto) hanno siglato con i sindacati il rinnovo del contratto di lavoro per la parte economica. Il contratto coinvolge oltre un milione di addetti, dai rider agli autisti, fino ai camionisti. Figure che durante la pandemia hanno visto crescere di molto il loro lavoro.

Confetra: Grande senso di responsabilità

Per il presidente di Confetra Guido Nicolini “questo accordo dimostra il senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte, datoriali e sindacali, che in un momento non facile hanno saputo trovare una sintesi equilibrata tra le giuste aspettative dei lavoratori e le difficoltà delle aziende.

Nel rinnovo 104 euro di aumento al mese

Il rinnovo del Contratto nazionale riconoscerà ai lavoratori un importo medio a regime di 104 euro mensili, per una durata del nuovo contratto fino al 31 marzo 2024, a cui va aggiunta una somma una tantum di 230 euro per il periodo di carenza contrattuale. L’aumento sarà corrisposto in parte sui minimi (90 euro), in parte come Elemento Distinto della Retribuzione (10 euro), cioè non incidente sugli istituti contrattuali, e in parte andrà a rafforzare la bilateralità del settore (4 euro).