Intesa Sanpaolo, arriva la nuova carta di credito Exclusive

Intesa Sanpaolo presenta la nuova carta di credito Exclusive. Il sistema di pagamento sarà emesso sul circuito Mastercard e la carta consentirà un’ampia disponibilità di spesa, vantaggi bancari esclusivi e privilegi personalizzabili. Tra i servizi inclusi anche un concierge delicato, tutti i giorni a tutti gli orari, per assistenza e prenotazioni. E il 50% delle commissioni interbancarie sarà devoluto a progetti in ambito sociale attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo.

Disponibile da oggi in tutte le filiali del gruppo

La carta è disponibile da oggi su richiesta in tutte le filiali del gruppo e online. Intesa Sanpaolo entra così nel settore delle carte di credito per il segmento “premium”. Exclusive è dedicata a una clientela intraprendente e dinamica, con elevata capacità di spesa o di reddito, e che spende in viaggi, cultura, benessere, salute, alla ricerca di soluzioni efficaci e di prestigio. Una carta affidabile e sicura per tutti i pagamenti.

Il design

Si è pensato anche all’aspetto della carta, con particolare attenzione all’eleganza. Realizzata in metallo bianco, Exclusive verrà consegnata al titolare in un particolare cofanetto, con un design raffinato. Ad accompagnare la carta ci sarà anche una cartolina di benvenuto, il tutto profumato con un’originale essenza molecolare.

Un lifestyle manager dedicato

Il particolare servizio di concierge dedicato consiste in un “lifestyle manager” a disposizione 24/7 in ogni parte del mondo per informazioni, assistenza e prenotazioni, che possono appagare la sfera degli interessi personali o professionali, dalla pianificazione di un viaggio alla ricerca di uno chef a domicilio o di un personal shopper, dal noleggio auto con conducente alla consegna di regali last minute.

Corsie preferenziali

La carta Exclusive permette anche di attivare, dove possibile, una corsia preferenziale di accoglienza e consulenza (“white carpet”), estesa anche ai servizi della filiale online. La carta abilita ulteriori vantaggi bancari, tra cui la completa gratuità dei bonifici SEPA in euro verso Italia e UE e dei prelievi in euro in tutti gli ATM dell’area SEPA. Previsti anche i più alti livelli di tutela assicurativa in ambito viaggi, acquisti, assistenza medica ed eventi, abbinati a un’innovativa “pet insurance”.

Una "banca d'impatto"

In linea con la vocazione di “banca d’impatto”, sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera, Intesa Sanpaolo devolverà il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione sociale, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding, dedicata a organizzazioni non governative, associazioni non profit e fondazioni, al primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”.

Barrese: "Una proposta prestigiosa, innovativa e competitiva"

Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha spiegato che “Exclusive è una proposta prestigiosa, innovativa e competitiva rispetto ai migliori standard di mercato. Il nostro è un approccio completo, in cui offerta di prodotti e soluzioni, consulenza e servizi di caring puntano sinergicamente a migliorare il benessere e la qualità della vita del nostro cliente”.