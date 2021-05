Smartworking, in azienda arriva il mobility manager

Dovrà pianificare il lavoro agile dei dipendenti ottimizzando la mobilità dei lavoratori per rendere le città più vivibili e sostenibili Condividi:

Ripensare i tempi della città, del movimento, delle scuole e delle persone. A questo servirà la figura del Mobility Manager nelle aziende, ufficialmente istituita con decreto dal ministro dei Trasporti e delle Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e Roberto Cingolani ministro della transizione ecologica. L’annuncio è arrivato dallo stesso Giovannini che da mesi lavorava all’introduzione di una figura in grado di spalmare lo smartworking lungo tutta la settimana ottimizzando e migliorando tempi liberi e lavorativi dei cittadini in chiave sostenibile. Con l’avvento della pandemia infatti la mission dichiarata dal ministero era quella di riuscire a gestire il lavoro agile con gli spostamenti casa-lavoro in modo efficiente con ricadute positive anche sul traffico nelle strade.

Chi è il Mobility manager Il mobility manager sarà obbligatorio nelle imprese e nelle istituzioni con oltre di 100 addetti, e non più 300, ha spiegato il ministro Giovannini. Il suo compito sarà quello di pianificare lo smart working e suddividere il lavoro agile tra i dipendenti. Questo per evitare che ci siano disparità tra giornate lavorative in sede e a casa. Non solo. Il mobility manager si occuperà anche della gestione del traffico e dei trasporti per migliorare la circolazione in strada e rendere le città più vivibili.