JP Morgan, in ufficio a luglio per tutti i dipendenti a rotazione

Smart working sì, ma non come modello di business per il futuro. Questa la scelta di Jamie Diamon, Ceo di Jp Morgan, che ha comunicato ai suoi dipendenti che a partire dal mese di luglio dovranno tornare a lavorare in presenza. Dimon ha infatti studiato un piano con l’ufficio del personale per riportare il personale che lavora negli Usa negli uffici delle sedi americane e ha comunicato che gli uffici saranno aperti dal 17 maggio.

In rotazione da luglio

Secondo il programma per il ritorno in sede dei dipendenti, visionato da Reuters, si continuerà a mantenere un limite di occupazione del 50% nel pieno rispetto delle attuali linee guida di distanziamento sociale. In sintesi, rientro al lavoro in presenza ma a rotazione.