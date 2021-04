Amazon vuole fare la spesa all'Esselunga

Per il momento si tratta solo di approcci scrive il quotidiano di Confindustria.

Amazon è già dentro al mondo del cibo dal 2017, da quanto ha acquistato la catena di generi alimentari Whole Foods per 13,7 mliardi di dollari. Ma come si dice, l’appetito vien mangiando, e una catena di supermercati come quella di Esselunga fa parecchia gola per impreziosire il business di Amazon in Europa.

Ma per il momento la famiglia Caprotti non sarebbe disposta a cedere alle avances del colosso americano. Almeno per ora.