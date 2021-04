Lavoro, Orlando: "Sblocco licenziamenti sarà selettivo"

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando interviene a Uno Mattina su Rai 1 per parlare dello sblocco dei licenziamenti nell’era post-pandemia. “Fino al mese di giugno è in vigore il blocco dei licenziamenti per tutti – ha detto il ministro – da inizio luglio inizierà lo sblocco per la grande impresa che dispone di ammortizzatori sociali. Per le imprese piccole si attende invece l’autunno in attesa di strumenti che attualmente non sono previsti.” Per il superamento dei blocchi saranno necessari “una serie di strumenti che tengano conto dei diversi settori”.