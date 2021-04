Reddito di Emergenza, requisiti e come fare la domanda

C’è tempo fino al 30 aprile per presentare sul sito dell'Inps la domanda per richiedere il Reddito di Emergenza. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per accedere a questo strumento di sostegno economico prorogato per ulteriori tre mensilità.

Le famiglie in difficoltà economica provate dalla crisi causa Covid-19 devono segnare in rosso sul calendario la data del 30 aprile, è infatti questo il termine per presentare le domande per accedere al Reddito di Emergenza.

Chi può richiederlo

La misura, introdotta nel maggio del 2020 con il Decreto Rilancio e prorogata con l’ultimo provvedimento Sostegni, che mette a disposizione risorse per un miliardo e mezzo, riconosce ulteriori tre mensilità, marzo aprile e maggio, ai nuclei famigliari con un Isee, cioè l'indicatore della situazione economica complessiva, inferiore ai 15mila euro. Ampliata la platea dei beneficiari. E’ incluso anche chi ha terminato di percepire ammortizzatori sociali, come Naspi o indennità di disoccupazione, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, e ha un Isee che non supera i 30mila euro. Secondo una stima delle Acli sarebbero interessate circa un 1 milione di persone. Necessaria la dichiarazione sostitutiva unica con i dati reddituali e patrimoniali e la residenza in Italia. Il sussidio mensile è calcolato sulla base del numero dei componenti presenti nel nucleo famigliare. Si va da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 800. In presenza di un disabile grave o non autosufficiente, oppure se si paga un affitto, l’assegno sarà maggiorato. Quindi ad esempio una famiglia composta da tre persone, due maggiorenni e un minorenne potrà contare su un importo di 640 euro.

Come presentare la domanda

Le richieste devono essere presentate entro fine mese esclusivamente per via telematica sul portale dell’Inps. Per compilare la domanda è necessario avere pin, spid o carta di identità elettronica. In alternativa ci si può affidare ai Caf e ai Patronati.