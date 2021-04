Diasorin-Luminex, è seconda acquisizione italiana più ricca dal 2019

DiaSorin, l'azienda farmaceutica italiana, ha annunciato di aver acquistato l'americana Luminex Corporation - quotata al Nasdaq - per un prezzo di circa 1,8 miliardi di dollari, cioè 1,5 miliardi di euro. L'azienda americana sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica, in cui opera anche DiaSorin.

L'amministratore delegato del gruppo DiaSorin, Carlo Rosa, è stato ospite a Sky TG24 Business. Ha affermato che «l'obiettivo dell'acquisizione è aumentare il portafoglio tecnologico nel settore della diagnostica» perché il «Covid ha messo fame a tutti di nuove tecnologie». Per ora per DiaSorin, secondo Rosa, è il momento di metabolizzare l'acquisizione e dunque non sono previste nuove operazioni.



L'acquisizione è la seconda, in termini di esborso, per un'azienda italiana nei confronti di una realtà straniera, dal 2019 a oggi, come è visibile nella tabella.