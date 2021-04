Nuova Alitalia riparte con 47 aerei. Lotta con Ue per slot e marchio

Prosegue il dialogo tra Bruxelles e il governo sul futuro dell’ex compagnia di bandiera. La soluzione non appare immediata e si discute su alcuni nodi da sciogliere: brand, trasferimento degli asset e cessione degli slot. Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Ita vorrebbe partire con 47 velivoli per il trasporto passeggeri e 4.800 dipendenti Condividi:

Passi avanti nel dialogo tra il governo e Bruxelles su Alitalia ma la soluzione non è dietro l'angolo e restano ancora alcuni nodi da sciogliere sul brand, il trasferimento degli asset e la cessione degli slot. Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera (che cita fonti europee e ministeriali che seguono il dossier) la nuova compagnia Ita sarebbe disposta a decollare con 47 aerei per il trasporto passeggeri (di cui sei per le rotte intercontinentali), mentre 2-3 velivoli — che risultano già attivi con Alitalia dopo le modifiche agli arredamenti interni — verrebbero utilizzati per il cargo.

Sarebbero 4.800 i dipendenti, non c’è accordo su marchio e slot leggi anche Alitalia, Mise: “Stallo con Ue su Newco Ita, serve nuova strategia” Per quanto riguarda i dipendenti, secondo le fonti citate dal quotidiano milanese, se si considerano anche handling e manutenzione non dovrebbero superare le 4.800 unità. Si tratterebbe dunque di un’operazione che richiederebbe in una prima fase meno di 1,8 miliardi di euro di finanziamento (sui 3 miliardi stanziati). Tuttavia, negli anni successivi, la società dovrebbe aprire linee di credito. Intanto la Commissione Ue vuole valutare il pacchetto proposto dal governo nel suo insieme e si aspetta che la cessione degli slot sia proporzionale al ridimensionamento della flotta e del personale, spiegano le stesse fonti, evidenziando che i negoziati a livello tecnico proseguono anche sulla discontinuità del perimetro aziendale di Ita.