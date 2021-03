Azioni Carraro, opa a 2.4 euro: famiglia punta a delisting

Enrico e Tomaso Carraro, che detengono già il 69,94% della società, hanno lanciato un’opa volontaria con l’obiettivo di ottenere la revoca dalla quotazione in Borsa

La famiglia Carraro lancia una opa volontaria sulla omonima società del settore dei trattori. Il gruppo è quotato in Borsa e l’obiettivo è quello di uscire dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario. L’offerente è la Fly srl, società controllata direttamente Enrico e Tomaso Carraro.

Acquisto totale delle azioni

Il prezzo di acquisto proposto è di 2,4 euro per azione, a premio dell'1,27% sulla chiusura di venerdì scorso. L’offerta pubblica di acquisto è relativa al 26,76% in circolazione (pari a 21.331.916 azioni ordinarie) per togliere la società da Piazza Affari.