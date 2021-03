The voice of business: The interview with Corrado Passera (part 2)

Italian version below.

Corrado Passera, Founder & CEO illimity: «The world will be a multi-polar one competing and fighting against each other in economic, military, cultural social terms». More on the European banking Union, M&A opportunities, Corporate investment banking, semiconductors, defense sectors where Europe must create scale to compete globally. Click here to watch the first part of the interview.

In italiano



Corrado Passera, fondatore e amministratore di illimity: «Il mondo sarà multipolare che competerà e combatterà in termini economici, militari, culturali e sociali». Passera ha parlato anche delle ragioni dell'Unione bancaria europea, le opportunità di fusione e acquisizioni, investment banking, semiconduttori, difesa; settori in cui l'Europa deve avere dimensioni di scala per competere a livello globale. Clicca qui per vedere la prima parte dell'intervista.