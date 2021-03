Gli Usa hanno speso il 18% del Pil contro la crisi, l'Eurozona il 4,5%

I soldi stanziati dal Congresso americano stanno già arrivando alle prime famiglie. Il piano di aiuti americano da 1.900 miliardi di dollari prevede aiuti alle famiglie, come la proroga sino a settembre dei sussidi di disoccupazione da 300 dollari a settimana, l'espansione di un credito d'imposta per i figli a carico e un nuovo pagamento diretto - il terzo dall'inizio della pandemia - da 1.400 dollari a persona, con un tetto di 75 mila dollari di reddito per un single e 150 mila per una coppia. Ma il piano contiene anche altro: 350 miliardi di dollari di aiuti agli Stati e ai governi locali, 130 miliardi per le scuole, 14 miliardi per la distribuzione dei vaccini, 49 per rafforzare test e ricerca sul Covid-19.

Gli Usa spendono quattro volte più dell'Eurozona

E per quanto 1.900 miliardi di dollari possano sembrare un'enormità, non si tratta del primo piano di queste proporzioni in America. Giù Trump a marzo aveva varato uno stimolo fiscale da 2.200 miliardi, mentre a dicembre - a cavallo tra le due amministrazioni - ne era stato approvato uno da 900.