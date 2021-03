Bonus luce e gas, ora sono automatici. Cosa serve per averne diritto

Dal 1 gennaio 2021 i contributi statali scattano automaticamente per 2,6 milioni di famiglie. Si tratta di sconti in bolletta su luce, gas e acqua destinati a nuclei familiari in disagio economico, cioè con indicatore Isee più basso di 8.265 euro. Con il nuovo anno non serve più farne richiesta: basta compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Condividi:

Nel nuovo anno sono scattate alcune novità per quanto riguarda gli sconti in bolletta su luce, gas e acqua destinati alle famiglie in disagio economico. Si tratta dei cosiddetti bonus sociali, che nel 2021 vengono riconosciuti automaticamente senza bisogno di farne richiesta. Tutto ciò che serve è compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Non esiste più quindi lo schema che prevedeva l’erogazione del bonus solo previa richiesta, un meccanismo che consentiva solo a un terzo dei beneficiari potenziali di ottenere gli sconti. Quali sono i requisiti necessari Dal 1 gennaio 2021 i contributi statali dovrebbero essere garantiti automaticamente a 2,6 milioni di famiglie. Il riconoscimento automatico de i bonus, che permetteranno di avere uno sconto applicato direttamente sulle bollette delle utenze di luce, gas e acqua, spetta alle famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico, cioè quelle che hanno un indicatore Isee più basso di 8.265 euro. Compilando la DSU ai fini dell’Isee si ottiene la riduzione delle spese per le utenze domestiche. I bonus sociali avranno una durata complessiva di 12 mesi. Seguendo anche le osservazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali, sono stati fissati i parametri di erogazione dei bonus, prevedendo anche eventuali quote già maturate nei mesi precedenti.

I bonus sono automatici vedi anche Bonus sociali 2021, scattano gli sconti automatici in bolletta Fino all’anno scorso serviva presentare domanda al proprio Comune o al Caf, allegando la documentazione prevista. Dal 2021, invece, la sola presentazione della DSU permette all’Inps di inviare in modo automatico i dati al Sistema Informativo Integrato, che contiene tutte le informazioni sulle forniture di energia, gas e acqua. Quindi è possibile verificare quali nuclei familiari rientrano tra i beneficiari e procedere direttamente con i contributi. Il caso delle famiglie numerose Per i nuclei familiari com almeno 4 figli, il reddito Isee da non superare sarà di 20mila euro. Il contributo spetta anche ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza: basta avere attiva una fornitura elettrica, di gas o idrica per usi domestici, che nel caso del gas e dell’acqua potrà anche essere di tipo centralizzato. I clienti possono verificare che il bonus venga effettivamente applicato in bolletta: il fornitore deve esplicitarlo con una voce specifica nel documento.