Astaldi e Webuild, definite modalità e tempistiche per l’integrazione

Inizia il processo di integrazione di Astaldi in Webuild (ex Salini Impregilo) e i titoli del gruppo romano scivolano in Borsa per adeguarsi ai valori a cui si realizzerà l'operazione. I consigli di amministrazione di Webuild e Astaldi hanno concordato i passaggi per la integrazione in Webuild delle attività in continuità di Astaldi: il concambio per l'operazione è stato definito e attribuirà ai soci Astaldi 203 azioni ordinarie Webuild ogni 1000 Astaldi possedute. I termini e le condizioni dell’operazione di integrazione - si legge in una nota - saranno portati all’approvazione dei Consigli di Webuild e Astaldi previsti per il prossimo 19 marzo. La convocazione delle assemblee straordinarie ai fini dell’ approvazione del progetto di scissione rispettivamente in data 29 aprile 2021, quanto ad Astaldi, e in data 30 aprile 2021, quanto a Webuild, con perfezionamento dell’operazione atteso entro luglio 2021.