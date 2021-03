Orlando: "Verso la proroga del blocco dei licenziamenti"

Il ministro del Lavoro in audizione: "Per i lavoratori che hanno strumenti ordinari la proroga sarà legata ad un termine definitivo, per chi non è coperto da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali". E annuncia: "In arrivo i protocolli per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro"

“Andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti, che però per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in audizione alla commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.

"Scongiurare rischio generazione perduta"

Secondo Orlando, la crisi generata dalla pandemia ha penalizzato di più i giovani e le donne ed i lavoratori temporanei, che più spesso sono donne e giovani. Per questo, dice il ministro, "dobbiamo scongiurare con tutti i mezzi il rischio di una generazione perduta". “In particolare - ha fatto notare Orlando - la fascia d'età tra i 14 e i 34 anni, pur rappresentando solo un quarto dell'occupazione alle dipendenze del settore privato non agricolo, ha contribuito per oltre la metà alla perdita di posti di lavoro.

Orlando ha sottolineato che l'Italia resta il Paese con il più basso di attività e occupazione femminile nell'Ue, oltre 10 punti inferiore alla media dell'Unione. "Questi numeri - ha detto - impongono un'azione sia utilizzando strumenti indiretti già previsti che vanno rafforzati e messi a sistema, come sgravi e contributi, sia attraverso interventi diretti per la ripresa dell'occupazione femminile. In particolare utilizzando le risorse del Next Generation Ue per potenziare le infrastrutture sociali".