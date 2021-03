Patuano (A2A): consumi energetici in ripresa, buon segnale per Pil

Marco Patuano (presidente di A2A), ospite a Sky TG24 Business, ha affermato di essere ottimista per la ripresa economica del paese. I segnali sono incoraggianti: i consumi energetici sono in crescita, così come i rifiuti industriali delle aziende. Due indicatori che tendenzialmente sono premonitori di risultati economici positivi.

Il presidente di A2A ha descritto, durante l'intervista, l'importanza dei fondi del Next Generation Eu per finanziare gli investimenti ambientali in collaborazione con i privati, e ha annunciato che A2A investirà il 50 per cento in più nel 2021, rispetto all'anno prima, sugli investimenti infrastrutturali. Guarda nel video l'intervista integrale a Sky TG24 Business.

Ospite della puntata è stato anche Renzo Rosso, presidente di Only the Brave (Otb), per spiegare la strategia dietro la recente acquisizione del marchio di moda Jil Sander. Clicca qui per recuperare la puntata integrale.