Aspi, Cdp invia ad Atlantia offerta vincolante

"Si informa che il Consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, al termine del processo decisionale dei relativi organi deliberanti, ha inviato oggi ad Atlantia l'offerta vincolante per l'acquisto della partecipazione, pari all'88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia, ovvero per l'acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi". Lo si legge in una nota di Cdp.