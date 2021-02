Cosa sta spingendo in alto il valore dei Bitcoin

Bitcoin ha aumentato il suo valore, in un anno, di quasi il 600 per cento. Un rialzo spinto da diversi fattori: l'azione delle banche centrali, la mancanza di valide alternative di investimento, e l'ingresso nel business di alcuni grandi player finanziari. Guarda il video

Superati i 50mila dollari, ci si chiede dove si fermeranno i Bitcoin. Per capirlo va però prima analizzato il motivo del rialzo così forte della criptovaluta più famosa al mondo, che dura ormai da un anno. A spiegarlo è stato Luca Fantacci, direttore dell'Osservatorio Money Innovation, New Technologies and Society dell'Università Bocconi, a Sky TG24 Business. Guarda il video.

Ospiti della puntata sono stati anche Andrea Seminara, Responsabile Investimenti di Redhedge Asset Management, e Alfonso Fuggetta, Amministratore di Cefriel e professore al Politecnico di Milano.