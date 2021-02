The voice of business: interview with Romano Prodi (pt. 2)

Romando Prodi speaks about the challenges from China and the European defense strategy. Watch the video

Italian version below.

Romano Prodi talks on imperialistic China, caught, as we are, in a "we can’t live with China, we can’t live without China!” syndrome and on Europe's defense initiative vs NATO. Moreover Prodi discusses about a much required scale of European corporations and lastly about the pandemic challenge.

Watch here the first part of the interview.

In italiano



Romano Prodi parla della Cina imperialista, prigionieri, come siamo, in una sindrome da "non possiamo vivere con la Cina, non possiamo vivere senza la Cina!" e dell'iniziativa di difesa dell'Europa vs NATO. Parla inoltre del nanismo delle aziende europee e infine della sfida della pandemia.

Clicca qui per vedere la prima parte dell'intervista a Prodi.