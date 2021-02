Reddit, dopo GameStop, l'argento: tutta opera dei piccoli trader?

Dopo Gamestop e Amc i piccoli investitori, grazie a piattaforme ad hoc come Reddit e all’effetto aggregante dei social network, puntano ora sull'argento. I mercati finanziari si infiammano e in molti si domandano: ma davvero privati trader amatoriali possono creare incendi così vasti? La risposta, a sentire chi sul mercato ci opera ogni giorno, parrebbe essere un “ni”

I piccoli trader ci mettono la miccia e la prima carta, ma a mettere la legna - quella grossa - in questo grande incendio che sta investendo Wall street sono ancora i grandi fondi istituzionali. In che modo e con quali meccanismi? Essenzialmente tre: richiami, coperture, opzioni.

Come funziona lo short



Andiamo per ordine: da dove parte questo sommovimento dal basso? Dalla volontà di opporsi alle “scommesse al ribasso” dei grandi fondi internazionali (su Gamestop, nel casus belli), facendo impennare il titolo. Per cercare di guadagnare sul ribasso di un titolo, si fa short-selling, tecnica riservata di fatto solo a chi ha spalle molto larghe. In 4 mosse: prendo in prestito il titolo (pagando una commissione), lo vendo a 10, aspetto che perda di valore (perché le mie analisi mi dicono che il suo business sta andando male), quando scende a (poniamo) 7 allora lo ricompro sul mercato e lo restituisco a chi me lo prestò: avendo incassato 10 e speso 7, ho guadagnato 3 di differenza. Perciò si chiamano “vendite allo scoperto”: perché quando li vendo, quei titoli non li ho ancora.

'Richiami' e 'coperture' alimentano i rialzi

E qui entra in gioco il primo elemento che auto-alimenta la salita dei prezzi: in qualsiasi momento il titolare (quasi sempre un grande fondo) può richiamare i titoli. Con l’effetto che il venditore allo scoperto deve correre sul mercato a ricomprarli, per restituirli: se c’è una ingente massa di richiami (come nel caso Gamestop) questa corsa all’acquisto contribuisce a spingere verso l’alto il titolo.

Secondo elemento: chi va short deve “ricoprire”, ossia comprare una certa quantità di quei titoli per parare il rischio che, invece di scendere come sperato, salgano: se c’è una ingente massa di coperture (come nel caso Gamestop), anche questa alimenta i rialzi.

Il ruolo determinante delle opzioni

Terzo elemento, le opzioni: diritti di acquisto o di vendita di azioni che si possono esercitare a scadenze prestabilite e prezzi prefissati, diventando quindi strumenti speculativi che amplificano movimenti già in essere. Esempio: acquisto una opzione call pensando che alla scadenza, tra un mese, il prezzo del titolo sarà superiore al livello fissato, 10; se quel giorno il prezzo sarà 12, chi mi ha venduto l’opzione deve comprare i titoli sul mercato che però gli pagherò 10: lui ci perderà, io ci guadagno la differenza. Nel caso Gamestop in moltissimi operatori, non aspettandosi che il titolo sarebbe salito di botto (visto che veniva da 4 anni di discesa quasi ininterrotta, a causa del cattivo stato di salute della società), avevano venduto opzioni call, puntando su un prevedibile e probabile ribasso; quando il prezzo è schizzato il venditore della call deve andare di corsa sul mercato a comprarli, prima che salgano ancora, alimentando però di fatto l’aumento dei prezzi. Tutti questi elementi, di solito appannaggio di grandi fondi che movimentano miliardi, hanno senza dubbio contribuito ad ampliare il movimento inziale su Gamestop a cui i piccoli trader avevano dato il là.