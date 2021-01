The voice of business, interview with Lucio Stanca

Lucio Stanca provides his perspective on Sky Italia- Newest initiative in launching a business channel in English from Italy to provide international investors and observers with an “authentic” Italian view on doing business in Italy as experienced by top managers, entrepreneurs, academia. Stanca is Aspen Institute Italia Vice President. An accomplished top manager, he was CEO of IBM Italy, IBM President and General Manager based in Paris responsible for EMEA region. He served, as well, as MInister of Innovation & Technology of the Italian Republic. Watch the video here (part 1 and part 2)

Lucio Stanca interviene sulla recente iniziativa di Sky Italia- NEWEST per il lancio di un canale di business in inglese dall'Italia, per fornire agli investitori e agli osservatori internazionali una visione italiana "autentica" nel fare business in Italia sulla base delle esperienze di top manager, imprenditori e vertici accademici. Top manager di successo, è stato CEO di IBM Italia, Presidente e General Manager IBM con sede a Parigi, responsabile per la regione EMEA. È stato, inoltre, Ministro dell'Innovazione e della Tecnologia della Repubblica Italiana.