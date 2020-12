Patuanelli: "Con superbonus 100 mln di lavori", cioè il 2% delle stime

L'esecutivo spinge sullo sconto per le ristrutturazioni, ma per ora i lavori sono quasi il 2% delle stime per il 2021 come riporta il bonus tracker di Sky TG24

Il governo punta molto sul superbonus 110% per le ristrutturazioni edilizie. E il ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli è tornato sull'argomento, annunciando nuovi dati sull'utilizzo del superbonus. "L'Italia si sta lentamente riempiendo di cantieri 110%" ha detto il ministro "e i numeri registrati dal Superbonus 110% nelle prime due settimane di dicembre mostrano una crescita esponenziale degli interventi". Patuanelli ha riportato infatti che alla metà di dicembre le detrazioni prenotate per lavori effettuati e validi per il supersconto hanno raggiunto i 100 milioni di euro.

Rispetto al dato di metà novembre - 21,6 milioni di crediti generati - in effetti si tratta di una forte crescita. Ma comunque la misura sta partendo lentamente (ed è anche normale sia così): fonti governative hanno fatto sapere a Sky TG24 che l'esecutivo si aspetta entro il 2021 di raggiungere 6 miliardi di euro di crediti generati da lavori edilizi finanziati con il superbonus 110%. Come riporta il bonus tracker di Sky TG24, i numeri di dicembre rappresentano quindi solo l'1,7% dell'obiettivo del governo, per ora.

Va detto però che i cantieri sono stati resi più difficili dalle nuove restrizioni per la seconda ondata del coronavirus. E che i numeri citati dal ministro Patuanelli si riferiscono a lavori sostanzialmente completati (altrimenti non comparirebbero nelle statistiche di chi ha già maturato il credito dallo Stato). Solo con i primi mesi del 2021 vedremo se l'obiettivo del governo è raggiungibile per l'anno prossimo.

E intanto nella legge di bilancio (non ancora approvata) ha trovato spazio la proroga al 2022 della misura, a patto che entro giugno di quell'anno siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.