Tornano a crescere gli acquisti di lievito e farina

«La grande distribuzione è pronta al Natale, la filiera reggerà» e non ci sarà penuria di alcun tipo di prodotto. A dirlo a Sky TG24 Business è Giorgio Santambrogio, amministratore delegato del gruppo Végé. Anche se i dati Nielsen sembrano mostrare che la paura di un nuovo lockdown e corsa compulsiva agli acquisti non è scomparsa. Lievito di birra +59%, farina +36%, basi per pizza +17%, pesci surgelati +19%, tinte per i capelli delle donne del 27%. Prodotti che abbiamo imparato a conoscere bene a marzo e aprile e di cui ora, con le chiusure delle ultime settimane, tornano a crescere le vendite. Anche se, come ricorda Santambrogio, non rivedremo nuovamente le immagini delle code al supermercato. Guarda nel video un estratto della sua intervista.

Sono stati ospiti di Sky TG24 Business anche Luca Trabattoni, Country Head Italia di UBP, e Massimo Morbiato, Fondatore EZ Lab.