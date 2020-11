Come investire i nostri risparmi a dicembre? La visione di Blackrock

Come investire i nostri risparmi in questa fase? Se dovessimo recarci domani alla nostra banca, come potremmo cercare un po’ di guadagni? A Sky Tg24 Business lo spiega Bruno Rovelli, capo degli investimenti di Blackrock Italia. Guarda il video

Anzitutto diversificare. Mai mettere tutti i nostri risparmi su un solo strumento finanziario, o “asset”. Da questa regola aurea di ogni investimento, parte il ragionamento di Bruno Rovelli di Blackrock (una delle più grandi società al mondo di risparmio gestito) per disegnare un portafoglio ragionevole per il piccolo risparmiatore che si recasse domani presso il suo sportello bancario. In una fase storica di rendimenti molto bassi, soprattutto sui titoli di stato considerati più sicuri, un po’ di rendimenti possono essere cercati nel mercato azionario, visto in crescita nei prossimi 12/24 mesi, ma anche prendendosi un pizzico di rischio in più, e acquistando obbligazioni di Paesi “emergenti” e di società con alto rating.

