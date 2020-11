Patuanelli: scostamento su 2021 a inizio anno, da 20 mld

"Per spese che sosterremo ancora nel 2020 ci sarà bisogno di un passaggio in Consiglio dei ministri, forse già domani, per incrementare le dotazioni e aggiungere tipologie di attività che dovranno essere ristorate e quelle parti delle Regioni" che hanno cambiato colore. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ospite a Sky TG24. "Anche sul 2021 dovremo intervenire - ha proseguito - io ritengo nei primi mesi del prossimo anno, perché vi sono alcuni settori che sono rimasti fuori in quanto, per valutare l'effetto reale del Covid su questi settori, va fatta un'analisi più approfondita, a domanda". "Penso che dovremo intervenire nei primi giorni del prossimo anno con un ulteriore scostamento rispetto alle previsioni sul 2021 per liberare altre risorse". Sulla cifra il ministro ha spiegato che "si debba fare una valutazione nei primi giorni del 2021 valutando" i dati, ma "sicuramente decine di miliardi, credo che una cifra vicina a 20 miliardi possa essere corretta".