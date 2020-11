Ketchup, arachidi, whisky made in Usa: arrivano nuovi dazi

Fine dell’era Trump uguale addio alla guerra dei dazi? Non sembrerebbe proprio così. Da oggi, martedì 10 novembre, entrano infatti in vigore le nuove tariffe imposte dall’UE a una serie di prodotti made in USA per un valore di 4 miliardi di dollari. Tra questi, diversi prodotti agricoli ed alimentari. Ecco quali

Se siete amanti di certi cibi americani - ma di quelli originali, si intende, non delle ‘copie’ fatte in Italia – fate attenzione. Potrebbero costare di più fin da oggi. Entrano infatti in vigore nuovi dazi imposti dall’Unione europea a una serie di prodotti “made in USA”. Anche su prodotti agricoli ed alimentari. Il ketchup, per esempio. Quello “vero”. O la senape. O altre salse tipiche da condimento. O le arachidi. O le sottilette, quelle più scure delle nostre, quasi arancioni, da mettere sull’hamburger o nell’hot dog. Sono solo alcuni esempi di prodotti che saranno tassati, alla dogana, del 15% o del 25% in più a seconda dei casi. Ketchup, arachidi, whisky, occhio ai prezzi Più nello specifico, Bruxelles ha imposto tariffe aggiuntive per un valore complessivo di 4 miliardi di dollari. 1,76 miliardi arriveranno dall’aumento delle tariffe direttamente sugli aerei venduti dalla Boeing alle compagnie aeree, oltre 1,1 miliardo da altri articoli industriali (ruspe, mezzi meccanici, trattori), circa 720 milioni da prodotti agricoli (specie tabacco, frutta secca, patate dolci). Il resto, da articoli cosiddetti “processati”, soprattutto superalcolici e, come accennato, salse alimentari.