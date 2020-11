Cassa integrazione: pagato il 98,5%, 150mila in attesa

Come stanno andando le cose a chi aspetta la cassa integrazione? I dati di ottobre mostrano che, lentamente, i lavoratori in attesa stanno diminuendo. Ma non è detto che continui ancora così

La cassa integrazione è stato uno fra gli aiuti economici che ha tardato di più all'inizio della pandemia. Negli ultimi mesi invece l'Inps è riuscita a erogarla con maggiore velocità. Secondo il bonus tracker di Sky TG24 le mensilità pagate dall'istituto guidato da Pasquale Tridico hanno raggiunto il 98,5 per cento di quelle dovute ai lavoratori pagati direttamente dall'Inps (sono esclusi quindi i lavoratori che sono stati pagati dalle aziende, le quali ora attendono il conguaglio).

Clicca qui se non vedi il grafico. Il miglioramento degli ultimi mesi Secondo i dati sui pagamenti dell'Inps aggiornati a inizio novembre, a ottobre stanno attendendo la mensilità 151mila lavoratori dipendenti, mentre almeno 26mila (ma sono probabilmente di più) stanno aspettando perlomeno una mensilità precedente. Si tratta comunque di numeri in discesa, anche se gli ultimi numeri del mese di ottobre destano preoccupazione. A metà ottobre coloro che stavano attendendo da più di un mese erano almeno quasi in 66mila, a inizio settembre erano 137mila, a metà luglio quasi 148mila e a inizio luglio addirittura 194mila e mezzo. E stiamo parlando di stime al ribasso, perché i numeri forniti dall'Inps sulle mensilità non permettono di distinguere esattamente quanti lavoratori siano in attesa.