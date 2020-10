La proposta: "Medici di base più integrati nel sistema sanitario"

Rendere più integrati nel sistema sanitario i medici di base. Cioè la prima linea di difesa contro il nuovo coronavirus, che però spesso non ha i mezzi e non sfrutta appieno le potenzialità per combatterlo. E' la proposta di Rosanna Tarricone, professoressa di economia sanitaria all'Università Bocconi, e ospite a Sky TG24 Business. Guarda nel video un estratto del suo intervento.

