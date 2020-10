La stima dell'Fmi sul Pil italiano: -10,6% nel 2020

Il Fondo monetario internazionale migliora le stime per l'Italia per il 2020, ma taglia quelle per il 2021 per l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). L'economia dovrebbe contrarsi quest'anno del 10,6%, in miglioramento di 2,2 punti percentuali rispetto al -12,8% previsto in giugno. Il prossimo anno il Pil dovrebbe crescere del 5,2%, ovvero 1,1 punti percentuali in meno rispetto alle stime di giugno. Il governo nella Nadef prevede -9% quest'anno e +6% il prossimo.

Il debito pubblico italiano dovrebbe salire nel 2020 al 161,8% del pil dal 134,8% del 2019, per poi calare al 158,3% nel 2021 e al 152,6% nel 2025. La stima è di un deficit al 13% quest'anno e al 6,2% il prossimo (al 2,5% nel 2025). Forte balzo del deficit anche per la Francia: salirà al 10,8% del pil quest'anno con un debito al 118,7%.

Le stime mondiali

Il Fondo monetario internazionale prevede una "recessione meno profonda" nel 2020: il pil mondiale calerà quest'anno del 4,4%, meno del -5,2% stimato in giugno. Nel 2021 la ripresa sarà però un po' più lenta della attese, con la crescita prevista a +5,2%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle stime di giugno. L'"economia sta tornando", sta "emergendo dalle profondità in cui è scivolata in aprile" ma la ripresa sarà lunga, incerta" e "prona a ricadute".