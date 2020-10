Alitalia, firmato il decreto per la NewCo

Quattro i ministri impegnati a siglarlo. Caio il presidente della nuova compagnia per il trasporto aereo, Lazzerini l'ad

I Ministri dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, hanno firmato oggi il decreto 'Alitalia' di costituzione della Newco per il trasporto aereo.

Caio al vertice della nuova compagnia

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Francesco Caio (presidente), Fabio Maria Lazzerini (amministratore delegato) e dai consiglieri Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli.

Il collegio sindacale è composto da Paolo Maria Ciabattoni, Giovanni Naccarato, Marina Scandurra, Gianfranco Buschini e Serena Gatteschi.

Gualtieri: poste le basi per il rilancio del trasporto

"La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di

competere sul mercato internazionale". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, dopo la firma del decreto per la nuova Alitalia. "Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano - ha aggiunto - attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado

di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile".