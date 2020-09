L'ex presidente Consob Giuseppe Vegas attacca il governo a Sky TG24

Usare il Recovery Fund per progetti concreti e non buttare via i quattrini. Ospite a Sky TG24 Business, Giuseppe Vegas - docente di storia economica presso l'Università Cattolica ed ex presidente Consob - non usa mezzi termini e spiega come il Recovery Fund sia una occasione da non perdere.

I soldi dell'Europa, per Vegas, devono essere usati nel modo giusto perché un momento come questo - in cui possiamo spendere e non preoccuparci del tetto del deficit - non capiterà mai più. Per questo ha criticato il governo che, a suo dire, ha presentato dei progetti non all'altezza.

Vegas ha infine sottolineato l'ammontare del nostro debito, che continua a ingrassare (al 158% stando a quanto dovrebbe riportare la Nadef) spiegando che se vogliamo diminuirlo dobbiamo puntare a una crescita sana, di lungo termine e frutto di accurata pianificazione.