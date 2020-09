Attività commerciali, no allo sfratto per morosità durante il lockdown

Un'ordinanza del tribunale di Venezia stabilisce che va considerata la difficoltà del commerciante che non ha potuto lavorare a causa della chiusura obbligatoria durante l'emergenza Covid. Per il tribunale veneto è opportuno che le parti trovino un accordo per la revisione del canone d'affitto. Il debito va comunque saldato

Nessuno sfratto per i commercianti che non hanno pagato il canone d'affitto durante il periodo del lockdown. A stabilirlo è un'ordinanza del tribunale di Venezia del 28 luglio 2020, secondo la quale va considerata, infatti, la difficoltà di chi non è riuscito a lavorare a causa della chiusura obbligatoria delle attività durante l'emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). Non solo: per il tribunale veneto è inoltre opportuno che il proprietario del locale e il commerciante raggiungano un accordo su una revisione del canone, anche se comunque gli esercenti hanno l'obbligo di saldare gli affitti arretrati una volta ripresa l'attività commerciale.

Resta l'obbligo di saldare il debito, ma con un accordo tra le parti approfondimento Cassa Integrazione Covid: come funziona e chi ne ha diritto I giudici confermano quindi l'obbligo di saldare il debito, ma allo sfratto per morosità il proprietario dell'immobile deve preferire l’accordo con l'affittuario sul canone e sulle modalità di pagamento, unico modo per assicurare il versamento delle somme arretrate e sostenere le attività commerciali, tra i settori più colpiti dal coronavirus.