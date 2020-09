Chiara Ferragni, cambiamenti per la sua società Serendipity

L'inizio del rapporto nel 2018

L'azienda di Barletta nel 2018 era diventata il nuovo partner produttivo della Ferragni, subentrando all'allora suo socio e compagno anche nella vita sentimentale, Fabio Pozzoli. Le azioni di Pozzoli erano state cedute in toto a Morgese che, fino al divorzio in affari con la influencer, deteneva una quota pari al 27,5%. A spiegare i motivi della separazione è stato il consigliere dell'assemblea degli azionisti Fabio Damato che, come riporta La Repubblica, ha sottolineato quanto i contratti fossero economicamente svantaggiosi, a fronte del calo fatto registrare dalle royalties.

Nuovo piano industriale

Nel frattempo, però, Serendipity si è già mossa ed ha affidato un nuovo contratto di licenza a Swinger International, azienda già licenziataria di Versace Jeans Couture e Cavalli Class. Le novità, però, non si fermerebbero qui. Il nuovo piano industriale, infatti, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, prevederebbe anche una gestione diretta dell'e-commerce, oltre ad un ampliamento del ventaglio di prodotti offerti, per un totale di circa 3,5 milioni di euro di aumento di capitale per finanziare la nuova strategia.