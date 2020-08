Istat: Pil Italia cala del 12,8% nel secondo trimestre

E' il calo peggiore dal 1995

L’Istat sottolinea che il Pil italiano non aveva mai registrato un calo così consistente dal 1995. "La stima completa dei conti economici trimestrali - scrive l'Istat - conferma la portata eccezionale della diminuzione del Pil nel secondo trimestre per gli effetti economici dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento adottate, con flessioni del 12,8% in termini congiunturali e del 17,7% in termini tendenziali, mai registrate dal 1995.