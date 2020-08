Fisco, 2000-2019: 1000 miliardi di cartelle, incassato solo 13%

Tra il 2000 e il 2019 il fisco italiano ha emesso cartelle esattoriali per oltre 1000 miliardi, ma appena il 13,3% di questa somma è entrato nelle casse dello Stato. È quanto emerge da un report della Corte dei Conti che fa il punto sul recupero di imposte e contributi non pagati, basandosi sui dati dell'agenzia delle entrate. Si passa da percentuali di incasso vicine al 30% nel 2000, per poi arrivare (dopo vari alti e bassi) a meno del 2% nel 2018 e nel 2019, anche a causa delle rateizzazioni legate alle sanatorie. In compenso nel 2019 sono triplicate le cosiddette ganasce fiscali (il fermo amministrativo dei veicoli), e i pignoramenti sono aumentati del 40%