Reddito di emergenza, bocciata la metà delle domande

Per il reddito di emergenza sono più le domande bocciate dall'Inps che quelle accolte. E rispetto alle stime del governo, solo il 20 per cento delle famiglie ha ricevuto l'aiuto anti-povertà.

Il reddito di emergenza è costruito per aiutare le famiglie più povere in questo periodo di crisi. In particolare quelle che non possono rientrare nel più noto reddito di cittadinanza. Ma per ora a poterlo incassare sono stati molti meno delle aspettative. Secondo gli ultimi dati dell’Inps a fine luglio erano state fatte quasi 600mila richieste. Di queste più di 267mila sono andate a buon fine e dunque le famiglie hanno potuto ottenere gli assegni. Mentre ben 288mila, un dato superiore ai beneficiari, hanno visto la propria domanda respinta: si tratta del 48 per cento del totale. Il restante 7 per cento invece sta attendendo la valutazione da parte dell’Inps.

Gli assegni mensili si aggirano tra i 400 e gli 840 euro. In media secondo l’Inps l’importo fino a ora è stato pari a circa 560 euro. Quasi metà delle domande è stata fatta da cittadini del Sud e delle Isole, un terzo provengono dal Nord Italia e circa il 20 dal Centro.

Raggiunto solo il 22% dell'obiettivo del governo

Il governo, nella relazione tecnica dei decreti “rilancio” e “agosto”, si era però posto l’obiettivo di raggiungere con il reddito di emergenza quasi 1,2 milioni di famiglie. Vale a dire diversi milioni di persone, tenendo conto anche dei figli a carico. Ma per ora le richieste sono state parecchio inferiori: le famiglie che lo hanno potuto ricevere sono solo il 22 per cento dell’obiettivo del governo Conte. Cioè solo una famiglia sulle cinque a cui l’esecutivo intendeva dare il reddito di emergenza. Per chi ancora non lo ha preso è possibile richiederlo fino al 15 ottobre. Ma se il ritmo sarà quello di giugno e luglio non si riusciranno a raggiungere gli obiettivi.

Il bonus tracker di Sky TG24 certifica questo risultato. Delle domande previste, il 22,7 sono state soddisfatte, il 25 sono state rifiutate mentre il 47,5 non è ancora arrivato all’Inps.