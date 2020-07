Inps: crollo assunzioni per effetto Covid, -83% ad aprile

Secondo i dati resi noti dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps, le assunzioni attivate dai datori di lavoro del settore privato nei primi quattro mesi del 2020 hanno registrato il - 39%, attestandosi a 1 milione e 493 mila unità. La contrazione è risultata particolarmente rilevante sul mese di aprile con il -83%, marzo ha segnato il -45%. Questi dati sono l’effetto diretto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 che ha imposto l’obbligo di chiusura delle attività non essenziali e la conseguente caduta della produzione e dei consumi. L'Istituto spiega come “tutte le tipologie contrattuali siano state interessate ma 'in maniera nettamente accentuata' ciò vale per le assunzioni con contratti di lavoro a termine".