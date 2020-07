Pirateria audio-tv, un miliardo e 100 milioni di euro persi nel 2019

Nel 2019, quasi un miliardo e cento milioni di euro (1,07) sono andati in fumo a causa della pirateria audiovisiva. Il dato emerge da una ricerca realizzata da Ipsos per conto di Fapav (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali). L’accesso illegale ha avuto un impatto negativo in termini di Pil di quasi 500 milioni, altri 200 di mancati introiti per lo Stato, si stimano inoltre 5.900 posti di lavoro spazzati via. E nel 2020, nei due mesi di lockdown c'è stata una brusca impennata con il numero dei “pirati” salito dal 37% al 40% e gli atti illeciti cresciuti da 69 milioni nel bimestre medio del 2019 a 243 milioni.