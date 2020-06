Alitalia, ministro De Micheli: “Avvio costruzione newco imminente”

La titolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in un'intervista all’Ansa spiega: “Newco sarà proprietaria asset, 100 aerei e molti lavoratori. Su management si lavora, decisione a breve”. Poi annuncia: “Lavoro su regole e piano aeroporti”. Sindacati: Mit conferma 15 giorni decisivi

L'avvio della fase di costruzione della newco per la nuova Alitalia "è imminente". L’annuncio è arrivato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli in un'intervista all’Ansa. De Micheli ha precisato che poi, essendo una società pubblica "c'è un percorso previsto dal dl Rilancio che avverrà secondo le previsione di legge", che sono 40-50 giorni di procedura. Sul management, ha precisato la ministra, “stiamo lavorando e decideremo insieme molto a breve”.

"C'e' un lavoro molto ampio intorno al rilancio di Alitalia, che riguarda tutto il mercato aereo”, ha detto De Micheli. “Ho confermato di aver avviato la fase di definizione del nuovo regolamento e che avviamo la fase di confronto sul Piano degli aeroporti, che è strategico”. Il ministro ha spiegato che "il confronto è all'inizio e stiamo preparando il calendario insieme al presidente dell'Enac" e ci vorrà “qualche mese". "Vorremmo che tutto l'aspetto regolatorio corresse parallelo con la costituzione della newco e con la ripartenza del traffico aereo sul quale peraltro stiamo facendo uno studio per migliorare ulteriormente le linee guida sulla sicurezza", ha aggiunto.

Il ministro ha proseguito dicendo: “Terremo il più possibile unita l'azienda e le dimensioni dell'azienda determinano un fabbisogno di risorse umane molto importante e quindi l'indicazione" che il governo darà alla newco per la nuova Alitalia "è la valorizzazione il più possibile delle risorse umane”. Secondo De Micheli, la compagnia avrà "oltre 100 aerei" e le risorse umane saranno proporzionate a questa dimensione. La newco, ha precisato, "sara' proprietaria degli asset e non affittuaria”.

Alitalia, accordo per cassa integrazione per circa 7mila lavoratori

Sindacati: Mit conferma 15 giorni decisivi

approfondimento

Alitalia, sindacati: “No a spezzatino, piano industriale salvaguardi occupazione”

In mattinata i segretari generali Filt Cgil, Stefano Malorgio, Fit Cisl, Salvatore Pellecchia e Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, in una nota hanno dato notizia di un incontro avuto con la De Micheli. “Su Alitalia abbiamo avuto la conferma che le prossime due settimane saranno decisive per la nascita della newco con i relativi assetti manageriali e che sarà predisposto un piano di sviluppo all'insegna dell'unità aziendale e della tutela occupazionale".