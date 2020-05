Prestito a Fca, Gualtieri: “Abbiamo chiesto condizioni stringenti”

Il ministro dell’Economia sulla polemica legata al finanziamento con garanzia della Sace richiesto dal gruppo automobilistico: “Quei soldi servano per confermare e rafforzare gli investimenti in Italia”. Imposte anche condizioni su occupazione e no alla delocalizzazione

Prima di concedere la garanzia, che sarà data dalla Sace, società di Cassa Depositi e Prestiti, l’esecutivo ha “interloquito” con Fca Italy e “abbiamo detto con chiarezza che occorrevano impegni aggiuntivi a quelli già piuttosto stringenti del decreto che prevedono il ‘no’ alla distribuzione di dividendi, l’utilizzo dei soldi in Italia e la gestione dell’occupazione con accordi sindacali”, ha spiegato Gualtieri. “Abbiamo detto a Fiat che con il prestito non ci devono pagare solo la filiera fornitori ma anche investimenti in Italia”, che la società deve “rafforzare e confermare” tutti gli investimenti esistenti nel nostro Paese e infine “abbiamo detto ‘no’ a delocalizzazioni”. Per quanto riguarda la fusione di Fca con la francese Psa il governo, ha concluso il ministro dell’Economia, ha “il dovere di tenere Fca ancorata in Italia”.