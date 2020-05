Coronavirus, oggi il via libera al dl Rilancio

Il premier Conte sembra aver trovato la quadra nella maggioranza, accontentando in particolare Iv su fisco e turismo. Alle 11 è previsto un pre-consiglio, poi nel pomeriggio il Cdm. Il provvedimento con risorse per 55 miliardi prevede misure per famiglie, aziende, scuola e sanità

Niente Irap a giugno, reddito d’emergenza in due tranche, bonus vacanze fino a 500 euro, premi fino a 1.000 euro per medici e infermieri, 2,5 miliardi per le imprese che devono adeguarsi alle norme. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto Rilancio per provare a uscire dalla crisi economica provocata dal Coronavirus, che dovrebbe essere approvato oggi. Alle 11 è previsto un pre-consiglio, poi nel pomeriggio il Cdm. Il premier Conte sembra aver trovato la quadra nella maggioranza, accontentando in particolare Iv su fisco e turismo. Il provvedimento con risorse per 55 miliardi spazia dalle famiglie alle aziende, dalla scuola alla sanità (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).

Gualtieri: “Abboneremo saldo e acconto Irap”

approfondimento Coronavirus Italia, le Faq del governo sulla “fase 2”. FOTO ”Abboneremo - ha annunciato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri - il saldo e acconto dell'Irap" di giugno. Mentre sui tasti dolenti della liquidità e dei ritardi della cig, Gualtieri ha promesso che il Governo farà di più: nel decreto ci saranno misure per accelerare la cig in deroga e sulla liquidità viene chiesto "un impegno maggiore" anche alle banche. Aiuti in arrivo per le attività che riapriranno e via la Tosap per i tavolini all'aperto. Il reddito d’emergenza Per andare in soccorso delle famiglie più in difficoltà arriva il reddito di emergenza. La misura è destinata ai nuclei che non beneficiano di altri sussidi (con un limite di Isee di 15 mila euro e patrimonio entro i 10 mila euro) e sarà riconosciuto "in due quote" tra i 400 e gli 800 euro ciascuna in base al nucleo: la domanda andrà presentata entro la fine di giugno. Per aiutare i più disagiati ci saranno anche altri 100 milioni per il Fondo affitti.