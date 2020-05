Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), lunedì 4 maggio, ha aperto a 240 punti base, in rialzo rispetto ai 235 della chiusura di giovedì 30 aprile (venerdì 1 maggio i mercati sono rimasti chiusi per la Festa dei lavoratori). Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,84% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari apre in rosso: l'indice Ftse Mib segna un calo del 3,02%. Poi sprofonda ancora a -3,29%, a 17.108 punti. Anche gli altri listini europei partono in deciso ribasso. Parigi guida i cali con un tonfo del 3,48% in avvio, seguita da Francoforte (-3,07%). Meglio Londra (aperta venerdì scorso, ndr) che alle prime battute lascia sul terreno lo 0,7%.

L'andamento del 30 aprile

Giovedì 30 aprilelo spread tra Btp e Bund ha chiuso in deciso rialzo a 235 punti base, contro i 224 dell'apertura e i 225 della chiusura di mercoledì 29. Il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato all'1,75%. Seduta ampiamente negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,09% a 17.690 punti. In negativo anche le altre principali Borse europee: Londra ha concluso in calo del 3,4% anche a causa dello scivolone dei titoli delle materie prime innescato da Shell (-10% finale dopo la decisione di tagliare il dividendo per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale), Parigi ha segnato un ribasso del 2,1% e Francoforte del 2,2 (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).

