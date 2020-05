Spread Btp/Bund chiude a 235 punti oggi 30 aprile

Giovedì 30 aprile il differenziale ha aperto a 224 punti base, in lieve calo rispetto alla chiusura a 225 di mercoledì 29, poi ha chiuso a quota 235 e con il rendimento del titolo decennale italiano all'1,75%. Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,09%

Chiusura in deciso rialzo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 30 aprile, ha segnato 235 punti base, contro i 224 dell'apertura e i 225 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta all'1,75% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Seduta ampiamente negativa per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,09% a 17.690 punti. In negativo anche le altre principali Borse europee: Londra ha chiuso in calo del 3,4% anche a a causa dello scivolone dei titoli delle materie prime innescato da Shell (-10% finale dopo la decisione di tagliare il dividendo per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale), Parigi ha segnato un ribasso del 2,1% e Francoforte del 2,2%.

L’andamento del 29 aprile

Mercoledì 29 aprile lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 228 punti base, in rialzo rispetto ai 219 della chiusura di martedì 28, anche a causa della decisione di Fitch di tagliare il rating italiano a BBB-, un gradino sopra il livello junk, con outlook stabile. A metà giornata il differenziale è rimasto stabile, per poi chiudere a 225 con il tasso di rendimento del titolo decennale italiano all'1,75%. Piazza Affari, dopo un avvio debole, ha terminato in forte rialzo con il Ftse Mib che ha segnato un +2,21% a 18.067 punti, riportandosi sui livelli della prima settimana di marzo (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Conclusione positiva anche per le altre principali Borse europee: Parigi è balzata del 2,22% a 4.671 punti, Francoforte del 2,89% a 11.107 punti e Londra del 2,77% a 6.123 punti.