Giovedì 23 aprile il differenziale ha chiuso a 241 punti base dopo aver aperto a 238, in deciso calo rispetto alla chiusura ai valori di mercoledì 22. Giornata positiva per Piazza Affari, che chiude in rialzo. Bene tutte le Borse europee

Lo spread tra Btp e Bund (COS'È), giovedì 23 aprile, ha chiuso a 241 punti base dopo aver aperto a 238 punti base, in netto calo rispetto ai 248 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del decennale del Tesoro scende sotto la soglia del 2% all'1,98% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,47% a 17.011 euro. Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento: Parigi ha concluso la seduta in crescita dello 0,89%, con Londra salita dello 0,94% e Francoforte dello 0,95%.

L'andamento del 22 aprile

Ieri, mercoledì 22 aprile, lo spread aveva chiuso in netto ribasso, riportandosi sotto quota 250. In apertura il differenziale aveva segnato 262 punti base, stabile rispetto ai 263 della chiusura di martedì. Poi aveva iniziato a scendere, segnando a fine seduta 248 punti, con il rendimento del decennale italiano pari al 2,07%. Giornata in rialzo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib aveva chiuso in positivo dell'1,91% a 17.765 punti (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO). Avevano terminato in rialzo anche le altre principali Borse europee: Londra +2,3%, Francoforte +1,61%, Parigi +1,25% e Madrid +1,28%.