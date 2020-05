Coronavirus, Lagarde: “Segnali preoccupanti dal mercato del lavoro”

La numero uno della Bce, Christine Lagarde, ha espresso i suoi timori per la forte contrazione dell’attività economica nell’area Euro. “Segnali preoccupanti iniziano ad apparire sul mercato del lavoro” notando come anche negli Stati Uniti le richieste di sussidi sono schizzate nelle ultime due settimane.

Le politiche della Bce

L’emergenza coronavirus è un nuovo tipo di shock che non si può affrontare con le vecchie ricette. “Le politiche della Banca Centrale sono concepite per sostenere le imprese e le famiglie che si trovano ad affrontare un forte calo di reddito e una crescente ansia per il futuro". Nell'ambito del mandato, abbiamo calibrato le nostre misure in modo che la liquidità raggiunga i cittadini e i settori più vulnerabili". La ricetta di Lagarde è quella di "un totale allineamento delle politiche fiscali e monetarie" e della parità di trattamento dei paesi dell'UE di fronte al virus.