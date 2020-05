Spread Btp/Bund chiude a 190 punti oggi 2 aprile

Giovedì 2 aprile il differenziale ha aperto a 201 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 197 di mercoledì 1, e ha chiuso in calo a 190. Piazza Affari ha terminato la seduta in positivo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,75% a 16.834 punti

Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund (COS'È): oggi, giovedì 2 aprile - dopo aver aperto in rialzo a 201 punti base - ha concluso a 190, con il tasso di rendimento del decennale italiano all'1,46% (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD). Piazza Affari ha terminato la seduta in rialzo: l'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,75% a 16.834 punti. Chiusura in positivo anche per le principali Borse europee. La migliore è stata Londra (+0,4%) a 5.480 punti, seguita da Parigi (+0,3%) a 4.220 punti e Francoforte (+0,2%) a 9.570 punti. In leggero negativo Madrid (-0,08%) a 6.574 punti.

L’andamento dell'1 aprile

Mercoledì 1 aprile, lo spread aveva chiuso la giornata a 197 punti base, in calo rispetto ai 199 della chiusura di martedì, con il rendimento all'1,50% a fine giornata. Lo spread aveva aperto in rialzo a 202 punti base e nel corso della mattinata era salito fino a sfiorare 210 punti. Giornata negativa quella di ieri per la Borsa di Milano: Piazza Affari ha chiuso in calo a -2,97%, dopo aver aperto a -2,64% Mercoledì da dimenticare anche per gli altri mercati europei tutti in forte perdita: Parigi (-4,3%), Francoforte (-3,94%), Londra (-3,83%) e Madrid (-2,8%) (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).