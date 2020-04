Dalla mezzanotte dell'1 aprile sono aperte le richieste per il bonus da 600 euro introdotto dal governo per sostenere i lavoratori autonomi economicamente penalizzati dall’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Il bonus va richiesto sul sito dell’Inps, e il presidente dell’Istituto di previdenza, Pasquale Tridico, ha detto che “dall’1 di notte alle 8.30 circa abbiamo ricevuto 300mila domande regolari, adesso ne stiamo ricevendo 100 al secondo”. Diversi utenti stanno però segnalando sui social network difficoltà a collegarsi al sito dell’ente a causa del troppo traffico, il che impedisce di accedervi anche per usufruire degli altri servizi (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE GRAFICHE CON I DATI ITALIANI).

Tridico: “Intasamenti inevitabili”

Il bonus è rivolto a liberi professionisti, collaboratori, lavoratori stagionali e dello spettacolo. “I sistemi dell’Inps stanno reggendo, sebbene gli intasamenti siano inevitabili con questi numeri”, ha spiegato Tridico in mattinata, definendo la mole di richieste inoltrate “una cosa mai vista” sul sito dell’Istituto. “Non c’è fretta - ha aggiunto il presidente Inps - Come abbiamo detto più volte, le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre”.